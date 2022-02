Grande Fratello Vip, Jessica a Barù: "Voglio il tuo c***o". Stasera in tv 28 febbraio su Canale5: anticipazioni e ospiti

28 febbraio 2022 a

Stasera in tv - lunedì 28 febbraio 2022 - un'altra puntata del Grande Fratello Vip: il reality è ormai lanciatissimo verso la finale del 14 marzo. Un'edizione lunghissima, destinata a durare oltre 180 giorni. L'appuntamento è sempre su Canale5 dalle 21,40 in poi. Sarà l'ennesima puntata in cui non mancheranno polemiche, colpi di scena, emozioni. Con il numero dei concorrenti destinato ancora a diminuire. Stavolta in nomination ci sono Antonio Medugno, Miriana Trevisan e - ancora una volta - Nathaly Caldonazzo. Chi lascerà la casa più spiata d'Italia dopo la recentissima eliminazione di Katia Ricciarelli?

Negli ultimi giorni tiene sempre più banco il rapporto tra Jessica Selassiè e Barù Gaetani. Dopo più di due mesi di convivenza, Jessica non nasconde più il suo interesse nei confronti di Barù il quale, pur apprezzando la sua compagnia, non sembra intenzionato ad andare oltre, almeno all’interno della casa. Tuttavia, Jessica non si arrende e sta provndo in tutti i modi a farlo capitolare ai suoi piedi. L'altra notte l'assalto di Jessica è stato diretto e... bollente. Sul letto di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, prima di lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo, si sono ritrovati anche Jessica Selassiè e Barù. La principessa etiope ha cancellato i freni inibitori e, scherzando, si è lasciata andare ad una battuta nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca. “Cosa vuoi?“, ha chiesto Barù. “Il tuo c***o”, ha risposto Jessica scatenando le risate di Sophie mentre sul viso di Alessandro e Barù e spuntato uno sguardo di sorpresa. “Cosa sei disposta a fare per il mio c***o?”, ha chiesto ancora Barù. “Dimmi cosa devo fare” è stata la risposta di Jessica. “Popolo italiano, l’avete sentita? Se si brucia ha giocato col fuoco”, ha concluso Barù.

Occhi puntati anche su Katia Ricciarelli: la scorsa settimana, dopo la sua eliminazione dal gioco, la cantante lirica ha lasciato dei conti in sospeso con alcuni dei suoi compagni di gioco, tanto da rifiutarsi di salutare alcuni di loro. Sicuramente il suo percorso nella casa sarà analizzato in studio e lei potrebbe tornare nella casa per un confronto con gli altri concorrenti.

