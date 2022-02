Serena Bortone: "Nella mia vita sentimentale sbaglio sempre". La battuta a Oggi è un altro giorno

28 febbraio 2022 a

Serena Bortone è la padrona di casa di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del primo pomeriggio di Rai1 che riscuote grande successo. Nella puntata che ha chiuso la scorsa settimana ai telespettatori non è sfuggito una considerazione personale che la conduttrice ha fatto sulla propria vita privata. Infatti mentre è entrato il suo ultimo ospite - lo scrittore Jonathan Bazzi, autore di Febbre e Corpi minori - la canzone in sottofondo era Brividi, recente vincitrice del Festival di Sanremo. Proprio il ritornello fa dire alla conduttrice: "Sbaglio sempre... Brividi, la canzone della mia vita sentimentale". A quel punto la interrompe Romina Carrisi, uno degli ospiti fissi della trasmissione: "Sbagli uomo, non sbagli a dare amore". E tutto finisce così. Ma nei social lo scambio è stato rilanciato.

Bortone, 51 anni, è originaria di Roma e lavora da sempre in Rai. Il suo esordio è stato con il programma intitolato Alla ricerca dell’Arca, che all’epoca era condotto da Mino Damato. Successivamente è passata a presentare altri programmi come Avanti di Serena Dandini. Dal 1998 si è specializzata in giornalismo politico ed è stata poi inviata per trasmissioni come Mi manda Lubrano, Ultimo minuto, Mi manda Raitre, è diventata autrice e creato il forma del programma Agorà. Attualmente è al timone di Oggi è un Altro Giorno su Rai1.

Grande mistero invece sulla sua vita privata. Pur essendosi rivelata parecchio estroversa in questi ultimi mesi davanti alle telecamere addentrandosi anche in balletti da vera showgirl, sul fronte sentimentale riesce a conservare un estremo riserbo. Nel mesi scorsi però Dagospia pizzicò la conduttrice a cena a Roma in compagnia di Lorenzo Viotti, trentunenne direttore d’orchestra. Da quel momento nessuna conferma o smentita. Lorenzo Viotti, che dirige una delle più prestigiose orchestre dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, era stato poco prima ospite in trasmissione da Serena Bortone, protagonista di un momento simpatico e piacevole della trasmissione in cui i due avevano anche amabilmente scherzato. Una semplice cena o qualcosa di più si è chiesto Dagospia?

