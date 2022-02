Tiziano Ferro: "Sono diventato papà". Foto di famiglia con Victor e i due bambini

28 febbraio 2022 a

"Sono diventato papà". Così Tiziano Ferro ha annunciato su Instagram - oggi 28 febbraio 2022 - la lieta notizia. Il cantautore, che vive a Los Angeles con il marito Victor Allen - ha poi raccontato: “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”. Nel 2020 Ferro aveva rivelato di nutrire il desiderio di diventare papà. Tra le modalità prese in considerazione per coronare questo sogno vi era quella del ‘fostering’. Non è noto, tuttavia, quale abbia scelto per Margherita e Andres. Insieme al post anche la foto con i due bambini.

Tiziano Ferro, le difficoltà a scuola e la bulimia. Due anni fa il matrimonio con Victor Allen

“Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’ – e soprattutto ‘se’ – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo” ha scritto Tiziano Ferro con Victor.

Tiziano Ferro, 42 anni appena compiuti, è ritenuto uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei. Un punto di riferimento anche della musica internazionale. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo, prevalentemente in Europa e in America Latina. Il suo album di debutto Rosso relativo, con oltre due milioni e mezzo di copie vendute nel mondo, è uno dei dischi italiani più venduti della storia. Dichiaratamente omosessuale, il 13 luglio 2019, a Sabaudia, si è unito civilmente al compagno Victor Allen, che aveva precedentemente sposato a Los Angeles il 25 giugno. Victor è un imprenditore di successo molto famoso, consulente della Warner Bros, 57 anni.

