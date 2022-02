Non è l'arena, il giornalista ucraino alla corrispondente russa: "La Croce Rossa porti via i corpi dei vostri soldati uccisi. Non vi vogliamo né vivi né morti"

28 febbraio 2022 a

a

a

Se ne sono dette di tutti i colori, con scambi di accuse e urla. Da una parte il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk e dall'altra la cronista russa Vera Shcherbakova, corrispondete dall'Italia dell'Agenzia russa Tass. Un dibattito zuffa andato in onda su La7, durante l'accesa puntata di Non è l'Arena di domenica 27 febbraio, dedicata all'invasione dell'Ucraina. Maistrouk era collegato da Kiev, sotto assedio, Shcherbakova ospite in studio, davanti a una decina di cittadini ucraini che vivono nel nostro Paese. Lei ha cercato di difendere le scelte di Vladimir Putin, di ricostruire cosa è accaduto in passato e quali responsabilità abbia l'Ucraina. Vladislav Maistrouk non le ha dato tregua: le ha più volte detto che deve vergognarsi. "Voi - ha urlato - siete nei salotti televisivi a Roma. Ma lei andrà a parlare con le madri dei migliaia di giovani morti?".

x 1 / 13

Parole durissime, spesso sottolineate dagli applausi del pubblico in studio. I media russi vengono considerati non in condizione di fare libera informazione, ma costretti alla propaganda. A partire proprio dall'Agenzia Tass, concetto che Shcherbakova ha cercato di contestare. Duro il confronto anche con Luca Telese. Lui ha chiesto se è nella posizione di conoscere le condizioni dei manifestanti per la pace che sono stati arrestati in Russia. "Sono vivi o sono morti?", ha domandato Telese. Lei ha risposto con ostentata sicurezza: "Vengono arrestati, ma poi rilasciati". Telese l'ha incalzata: "Come fa a dirlo? Ci dica i loro nomi e cognomi e dove sono ora". Ovviamente nessuna risposta. Clicca qui per vedere il confronto tra Vladislav Maistrouk e Vera Shcherbakova.

Il mondo dello sport manda ko Vladimir Putin. Una sconfitta dietro l'altra

Maistrouk è stato glaciale quando ha dichiarato che i russi non sanno cosa sta accadendo in Ucraina. Che i giovani militari spediti da Vladimir Putin in Ucraina che sono stati uccisi sono migliaia, così come quelli fatti prigionieri. "Il nostro governo si è rivolto alla Croce Rossa Internazionale per chiedere aiuto per riportare le salme dei soldati russi uccisi in patria. Noi non li vogliamo né vivi né morti"

Attesa per l'inizio dei negoziati. Zelensky: "Ore cruciali". I russi: "Chi vuole può lasciare Kiev" | Diretta, video e foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.