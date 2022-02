L'Eredità, domenica 27 febbraio Alessio torna campione. Alla Ghigliottina vince 25 mila euro

27 febbraio 2022 a

A L'Eredità, il quiz game in onda dal lunedì alla domenica su Rai 1 prima del telegiornale, questa sera 27 febbraio il campione torna ad essere Alessio che vince 25mila euro.

Alla Ghigliottina, la settima per lui, è arrivato con 200mila euro. Doveva legare le seguenti cinque parole: Mosche, Biondo, Ferreri, Selvatico, Winnie The Pooh. Dopo tre dimezzamenti, ha giocato per 25 mila euro scrivendo Miele, riuscendo finalmente a trionfare.

Al Triello ha sconfitto Eliana e Francesca rispondendo correttamente alla seguente domanda: "A quale condottiero è attribuita la frase Veni, vidi vici?". La risposta, data da Alessio, è stata Giulio Cesare.

