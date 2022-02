Stasera in tv domenica 27 febbraio, su Rete 4 Zona Bianca dedica spazio alla guerra. Tra gli ospiti Al Bano: le anticipazioni

27 febbraio 2022 a

Una puntata dedicata al conflitto bellico in Ucraina: anche Zona Bianca, in onda stasera domenica 27 febbraio alle 21,20 su Rete 4, cambia la scaletta per dare ampio spazio alla guerra. Durante la serata, il conduttore Giusppe Brindisi farà intervenire anche gli inviati dalle zone direttamente colpite dagli scontri.

Il conduttore, Giuseppe Brindisi, ha lanciato sui social alcune anticipazioni. "Amici di Zona Bianca, stiamo preparando la trasmissione di domenica. Come potete immaginare molto della trasmissione sarà dedicato a quello che sta accadendo in Ucraina: seguiremo la situazione minuto per minuto con quelli che sono anche i risvolti economici e le conseguenze che ci saranno per il nostro paese. Tanti gli ospiti, uno d'eccezione ve lo voglio subito presentare, è Al Bano, che conosce quei posti".

"Io conosco quei posti, li ho vissuti e fa male vedere quello che sta succedendo - ha detto il cantante - Nella vita va tutto bene, ma quando c'è qualcuno che alza un fucile e spara contro un altro penso che sia un gravissimo errore ed è un'azione anche totalmente anticristiana". Con Al Bano si parlerà di quello che sta succedendo in Ucraina, dei rapporti con la Russia di Putin. "Vi aspetto domenica, in prima serata su Rete 4", ha concluso nel video il conduttore Giuseppe Brindisi. Naturalmente, non mancheranno momenti di polemica e di discussione, come da tradizione.

