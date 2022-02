Musica, Rita Pavone e Fausto Leali: "Una collaborazione è possibile"

27 febbraio 2022 a

a

a

Una collaborazione tra Rita Pavone e Fausto Leali? Perché no. I due cantanti, ospiti oggi - domenica 27 febbraio - a Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, hanno raccontato la loro carriera e parlato dei progetti futuri. E incalzati dalle domande della conduttrice, hanno aperto le porte a una collaborazione.

Giusy Buscemi, chi è l'attrice di Doc ed ex Miss Italia: è sposata con Jan Maria Micheli e ha due figli. La devozione alla Madonna

"Andate a Sanremo insieme?", ha chiesto la Toffanin. Leali non è sembrato convinto, mentre la Pavone ha detto: "Ho una canzone nel cassetto, era fatta per due. Glie ne avevo parlato, sto lavorando a un progetto, voglio finire la mia carriera con un album in studio, e mi piacerebbe avere delle collaborazioni. Credo che questo brano tra noi verrebbe fuori bene, abbiamo due anime soul. Non è facile, io preferisco cantare cose che mi appartengono, ho un'inclinazione per tutto, mi adeguo facilmente e sono abbastanza versatile, però mi piacerebbe. Credo che bisogna accontentare sé stessi, non solo gli altri".

Irama, a Sanremo la dedica alla nonna morta: ora il nuovo album. Chi è la fidanzata?

Rita Ori Filomena Pavone, nota come Rita Pavone il 23 agosto 1939, è nota come la Zanzara di Torino ma fu soprannominata anche come Pel di carota per via dei capelli rossi. Ha pubblicato canzoni in sette lingue diverse, ed è una delle otto cantanti italiane pop ad essere entrate in classifica nel Regno Unito. Quattro le sue partecipazioni a Sanremo. Fausto Leali invece, nato Nuvolento il 29 ottobre 1944, è stato soprannominato negro bianco per via delle caratteristiche della sua voce. Ha partecipato a 13 Festival di Sanremo vincendone uno in coppia con Anna Oxa.

Stasera in tv domenica 27 febbraio, su Rai 1 gli episodi finali de L'amica geniale. Le anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.