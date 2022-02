Che tempo che fa, stasera 27 febbraio cambio di scaletta per dare spazio alla guerra in Ucraina. Ospite il ministro Di Maio

27 febbraio 2022 a

a

a

Cambia la scaletta di Che tempo che fa per stasera, domenica 27 febbraio, vista la guerra in Ucraina. Lo ha annunciato il conduttore, Fabio Fazio, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il programma andrà in onda regolarmente su Rai 3 a partire dalle 20,30, con interventi di giornalisti e ospiti che discuteranno della situazione attuale tra Russia e Ucraina.

La guerra in Ucraina e il ritorno della cortina di ferro

"Questa sera dato l'andamento degli andamenti internazionali, evidentemente Che tempo che fa cambierà la sua scaletta - ha detto Fazio - Ci occuperemo per gran parte della puntata di quello che sta accadendo in Ucraina, avremo collegamenti con la zona di guerra, cercheremo attraverso i nostri ospiti di dare un nuovo ordine ai nostri pensieri e seguiremo gli avvenimenti a mano a mano che ci si presenteranno".

Stasera in tv domenica 27 febbraio, su Rai 1 gli episodi finali de L'amica geniale. Le anticipazioni

Tra gli ospiti della serata, ci saranno Roberto Saviano e il ministro Luigi Di Maio, oltre a Luciana Littizzetto. Non è ancora noto, invece, chi altro sarà in studio e come verrà strutturata la serata. Inizialmente sarebbe dovuta essere presenta la coppia Maria De Filippi - Maurizio Costanzo, oltre alle presenze fisse di Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Orietta Berti, Ale e Franz e Roberto Burioni.

I disastrosi effetti della guerra al centro di Non è l'Arena. Gli ospiti di Massimo Giletti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.