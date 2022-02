Stasera in tv domenica 27 febbraio, su Rai 1 gli episodi finali de L'amica geniale. Le anticipazioni

27 febbraio 2022 a

Torna anche questa sera, domenica 27 febbraio, "L'amica geniale. Storia di chi fugge e di chi resta". La terza stagione della fiction Rai in onda sul primo canale della tv di Stato alle 21,25 è arrivata agli episodi finali: diretta da Daniele Lucchetti, è tratta dal terzo libro della quadrilogia di Elena Ferrante dedicata all’amicizia tra Elena Greco e Raffaella Cerullo, intitolato Storia di chi fugge e di chi resta. La scorsa settimana, Elena ha iniziato ad essere insoddisfatta della propria vita, seppur all'esterno questa sembri perfetta. Lila, invece, pare aver ritrovato la sua serenità.

Nel primo episodio di questa sera, intitolato Ancora tu, il matrimonio di Elena è sempre più in crisi, Pietro è distante e lei si sente trattata come una serva. Un giorno, alla porta di casa Airota, si presenta Nino Sarratore. Lui e Pietro stringono amicizia e si congedano con la promessa di rivedersi. Elena attende con trepidazione il loro prossimo incontro e finalmente riprende a scrivere.

Il secondo invece è intitolato Chi fugge, chi resta. Elena e Pietro conoscono la famiglia di Nino. Nino dà a Elena i suoi riscontri sul manoscritto, e quando scopre che Pietro non l'ha letto si mostra ostile nei suoi confronti, ma in maniera velata e subdola. La reazione di Pietro agli attacchi passivo-aggressivi di Nino non fa altro che confermare i dubbi di Elena nei confronti del marito. Appuntamento dunque alle 21,25 su Rai 1.

