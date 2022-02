Giusy Buscemi, chi è l'attrice di Doc ed ex Miss Italia: è sposata con Jan Maria Micheli e ha due figli. La devozione alla Madonna

27 febbraio 2022 a

a

a

A Verissimo oggi, domenica 27 febbraio, ci sarà anche Giusy Buscemi. L'attrice e modella sarà ospite di Siliva Toffanin nel programma che va in onda tutti i fine settimana su Canale 5 dalle 16,30 per raccontare la sua carriera e la sua vita privata.

Monica Maggioni, chi è la direttrice del Tg1 impegnata nello speciale sulla guerra in Ucraina. La vita privata è un mistero

Nata il 13 aprile del 1993 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Giusy Buscemi è cresciuta a Menfi - in provincia di Agrigento - con la famiglia composta da mamma Lina, babbo Giacomo e i nonni. Nel 2012, a 19 anni, vince Miss Italia, vincendo anche la fascia Gli occhi di Enzo, titolo dedicato allo storico patron del concorso Enzo Mirigliani, scomparso nel 2011. Dopo il liceo si trasferisce a Roma, dove si era iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia presso l'Università La Sapienza. L'anno della vittoria del concorso di bellezza coincide anche con l'esordio al cinema in Baci salati. Da lì in poi è un continuo recitare; è nel cast di Un passo dal cielo, La dama velata, Il giovane Montalbano, e Il paradiso delle signore. Nel 2016 prende parte a I Medici, C'era una volta Studio Uno, mentre l'anno successivo partecipa ai film Smetto quando voglio - Masterclass e Smetto quando voglio - Ad honorem, per poi recitare l'anno seguente nel film Arrivano i prof. Torna in tv nel 2021 con Un passo dal cielo - I Guardiani, mentre adesso è impegnata in Doc - Nelle tue mani, dove interpreta la psicologa Lucia Ferrari, specializzata in eventi post-traumatici da Covid.

Giovanna Botteri, chi è la giornalista Rai. La sua carriera, il Covid e la vita privata

Lato vita privata, è legata sentimentalmente al regista Jan Maria Michelini. “L'ho conosciuto a una serata benefica presentata da Fabrizio Frizzi, che ricorre spesso nella mia vita. È stato lui a incoronarmi Miss Italia, il concorso che mi ha aperto mille strade professionali, ed è stato lui a farmi conoscere Jan, l'uomo della mia vita, il papà dei miei figli. So che Fabrizio mi voleva bene. È stato il mio portafortuna", aveva raccontato l'attrice a Tv Sorrisi e Canzoni. I due si sono sposati nel 2017 e hanno due figli, Caterina Maria, nata l'11 febbraio del 2018, e Pietro Maria, 2 anni. "Non è casuale che i miei figli abbiano entrambi come secondo nome Maria. È una benedizione speciale che abbiamo voluto dare loro, dedicandola proprio alla Madonna. I figli li consideriamo un suo dono. La fede è un valore per me, ma è un valore anche per mio marito, che guarda caso si chiama Jan Maria", aveva dichiarato in un'intervista a Vanity Fair.

Irama, a Sanremo la dedica alla nonna morta: ora il nuovo album. Chi è la fidanzata?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.