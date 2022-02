Linea Verde, alla scoperta di Bologna e dei suoi Appennini

27 febbraio 2022 a

a

a

Oggi domenica 27 febbraio, su Rai 1 a partire dalle ore 12.30, il classico appuntamento con Linea Verde, uno dei programmi più longevi e amati della televisione di Stato. Linea Verde oggi compirà un viaggio nella città di Bologna e sui suoi Appennini. A partire dalla piazza più famosa della città, Piazza Maggiore, Peppone Calabrese scoprirà ciò che più di ogni altra cosa connota il capoluogo emiliano, ovvero i suoi portici. È sotto i portici che si è costruita una vera e propria comunità, dove le persone si incontrano, si fermano nei bar e nelle trattorie. Bologna è naturalmente anche tradizione culinaria, che vanta prodotti e piatti unici al mondo: i tortellini in brodo, la mortadella, le crescentine, le tagliatelle al ragù. Ma pochi sanno che in questa città c’è anche una tradizione molto antica di liutai e molti grandi artisti sono entrati nelle botteghe artigiane a farsi costruire una chitarra.

Beppe Convertini, i misteri dell'amore e una vita di successi

Beppe Convertini andrà invece alla scoperta dell’Appennino Bolognese, partendo da un castello magico nel territorio di Grizzana Morandi, quello di Rocchetta Mattai, costruito in diversi stili architettonici tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento. Nello stesso territorio poi, si nasconde, tra le colline, un borgo antico, la Scola, in cui vivono appena sedici persone che riescono a mantenere il suo aspetto medievale. A pochi chilometri da Bologna, si apre uno spazio naturale di grande importanza, il Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa, a cui gli abitanti della città tengono particolarmente, perché durante la Seconda Guerra Mondiale fu per molti un rifugio per sfuggire ai bombardamenti.

Sara Ricci, l'amicizia con Paolo Calissano e il no a George Clooney: "A me piacciono più selvaggi"

Proprio sopra la città sorge il Santuario di San Luca, uno splendido complesso architettonico dal quale partono quattro chilometri di portici Patrimonio Unesco che congiungono l’Appennino con Bologna. La chiusura non poteva che essere in una trattoria, dove Beppe e Peppone danno vita a una sfida: quale sarà il piatto più buono tra i tortellini in brodo e le tagliatelle al ragù? Una puntata che si annuncia spumeggiante e molto interessante, come del resto tutte le domeniche. Passano gli anni, ma Linea Verde continua ad avere lo smalto dei tempi migliori.

Beppe Convertini, chi è l'ex modello, conduttore e attore. La morte del padre, l'amore con Sara Ricci e le confessioni di Giovanni Carravetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.