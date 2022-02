Cristiano Malgioglio, è lui SoleLuna ne Il cantante mascherato? Ha avuto due fidanzati

26 febbraio 2022 a

Ad Affari Tuoi - Formato Famiglia, questa sera, sabato 26 febbraio, ci sarà anche Cristiano Malgioglio. All'anagrafe Giuseppe Cristiano Malgioglio, è nato a Ramacca il 23 aprile 1945. Cantautore, paroliere e personaggio televisivo italiano, si sposta negli anni Sessanta a Genova dove inizia a lavorare alle Poste. E' lì che entra in contatto con artisti come De André, Paoli e Tenco. Faber lo porta con sé a Milano e gli procura un colloquio presso un’importante casa discografica milanese. Così nel 1972 fa il suo esordio come autore scrivendo Amo per Donatella Moretti. In seguito lavora anche per Mina, Iva Zanicchi e altri importanti artisti.

Dalla fine degli anni Novanta, inoltre, partecipa anche in alcuni programmi televisivi, tra cui Unomattina, L'Isola dei Famosi, Il Grande Fratello, La vita in diretta. Di recente è stato giudice anche a Tale e Quale Show, mentre ora sorgono alcuni dubbi sulla sua presenza a Il cantante mascherato. Per molti, infatti, si nasconde sotto la maschera di SoleLuna, ma non è ancora arrivato il momento di toglierla e di rilevare l'identità del cantante.

Lato vita privata, Malgioglio ha avuto una relazione, lunga più di 10 anni, con un 35enne di Dublino. Alla storia, finita nel 2020, ne è seguita un'altra con un nutrizionista turco, ma anche questa è finita. A Il Fatto Quotidiano aveva detto: “È finita la mia storia d’amore con il mio fidanzato turco. Non si può vivere solo di videochiamate, mi ero rotto le pa**e. Parlavamo a gesti. Lui voleva che imparassi il turco, ma io non so nemmeno l’italiano”.

