Stasera in tv sabato 26 febbraio, su La7 appuntamento con Licia Colò: c'è Eden

Stasera, sabato 26 febbraio, classico appuntamento con Eden - Un pianeta da salvare su La 7. Il programma condotto da Licia Colò va in onda alle 21,15, e il viaggio parte dall'Irlanda, e più precisamente da Cong, piccolo villaggio reso famoso in tutto il mondo negli anni 50 perché set del film "Un uomo tranquillo" con John Wayne. Si andra' poi a Galway, ritenuta la capitale gaelica d'Irlanda: la leggenda vuole che Cristoforo Colombo la visito' qualche anno prima della sua traversata atlantica per studiarne le rotte attraverso preziosi manoscritti redatti da precedenti esploratori del mare come l'abate benedettino San Brandano. Galway è inoltre la sede di un importante centro di studi e ricerca marina, dove si stanno sviluppando tecnologie per utilizzare il moto ondoso del mare come fonte alternativa di energia: da questo, Valerio Rossi Albertini prenderà lo spunto per parlare del cosiddetto "nucleare pulito".

Nella seconda parte la protagonista sarà la regione delle Marche: si parte da Recanati, città natale di Giacomo Leopardi, in onore del negli quale anni sono state edificate piazze, palazzi e giardini come segno di riconoscenza. Licia incontra la nipote (di quinta generazione) del poeta, Olimpia Leopardi, con la quale rivive le fasi più importanti della sua vita e ci fa scoprire la sua vena da ambientalista ante litteram.

Tappa d'obbligo poi sono le Grotte di Frasassi, scoperte appena 50 anni fa ma già diventate uno dei luoghi più visitati delle Marche. Il viaggio si conclude nel piccolo borgo di Sarnano, che nonostante le ferite del terremoto del 2016, mantiene ancora intatto il suo fascino. E altrettanto suggestivo sono le Vie delle Cascate perdute, uno spettacolare sentiero di 6 km nei boschi dei Monti Sibillini. Completano la puntata un reportage di Mr Nat da Ischia e un documentario su Bali. Appuntamento dunque alle 21,15 su La7.

