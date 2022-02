C'è posta per te, stasera in tv sabato 26 febbraio su Canale 5 ci sono anche Totti e Raoul Bova. Le anticipazioni

26 febbraio 2022 a

Stasera in tv, 26 febbraio 2022, classico appuntamento del sabato con C'è posta per te su Canale 5, settima puntata stagionale per lo storico people-show (è arrivato alla venticinquesima edizione) ideato e condotto da Maria De Filippi. Tra le tante storie che vengono raccontate in studio faranno capolino in veste di “sorpresa” o “regalo” per le persone convocate dai famosi postini, anche Francesco Totti, ex capitano della Roma, e l'attore Raoul Bova.

Il pupone, finito di recente in tutte le prime pagine dei giornali per quella che sembrava essere la fine della sua relazione storica con Ilary Blasi - poi smentita dalla coppia - tornerà a C'è posta per te dopo l'ospitata del 2020. L'ex capitano della Roma verrà accolto con una standing ovation dal pubblico presente in studio.

Oltre a lui, come detto, ci sarà anche Raoul Bova, che a C'è posta per te era intervenuto già la scorsa settimana, seppur se telefonicamente, durante l'intervento di Pio e Amedeo. Attesa poi per tutti gli altri protagonisti, visto che il programma racconta le storie di gente comune che vuole rincontrare vecchi amori, fare pace con amici e familiari o avere seconde occasioni con le persone amate. Con Maria De Filippi, che conduce il programma da sempre, anche stasera scopriremo chi aprirà la caratteristica busta al centro dello studio e chi, invece, deciderà di chiudere la porta in faccia a chi li ha invitati.

