Stasera in tv sabato 26 febbraio, su Rete 4 Controcorrente va in onda con uno speciale sulla guerra in Ucraina

Appuntamento più lungo del solito questa sera, sabato 26 febbraio, su Rete 4 con Controcorrente. Il programma condotto da Veronica Gentili approfondisce i temi di politica, di cronaca e attualità con servizi esclusivi e interviste. In programma solitamente alle 20,30 sia il sabato che la domenica, stasera andrà in onda anche in prima serata a causa della guerra in Ucraina.

Appuntamento dunque alle 21,30 per lo speciale dedicato al conflitto bellico partito nella notte di giovedì. Il programma andrà in onda fino alle 22,30, quando lascerà spazio a quella che sarebbe dovuta essere in origine la prima serata di Rete 4. Dopo Controcorrente, infatti, andrà in onda il film Quantum of Solance con Daniel Craig della saga 007 James Bond.

In Ucraina, nei primi giorni di guerra, la Russia ha lanciato oltre 250 missili. Lo sostiene un alto dirigente della Difesa degli Stati Uniti. La notizia è stata riportata dalla Cnn. La maggior parte dei missili sono a corto raggio e i russi stanno continuando a colpire le infrastrutture e le aree residenziali. E proprio in Ucraina si trova ancora l'ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo. Assieme a tutto il suo staff sono rimasti a Kiev ospitando circa cento italiani nei locali della stessa ambasciata. Il premier Mario Draghi nel suo discorso in Parlamento, venerdì 25 febbraio ha ufficialmente ringraziato Zazo, parole accolte dall'Aula con un lungo applauso. Oggi anche Renato Brunetta, ministro per la pubblica amministrazione, ringrazia pubblicamente sui social l'ambasciatore. Posta la bandiera dell'Ucraina che sventola sulla città di Kiev e commenta con parole di stima e affetto nei confronti del corpo diplomatico italiano.

