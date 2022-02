Stasera in tv sabato 26 febbraio, su Rai 3 c'è Insider di Roberto Saviano. L'ospite è Giuseppe Misso: ecco chi è

26 febbraio 2022 a

a

a

Nuovo appuntamento su Rai 3 questa sera, sabato 26 febbraio, con Insider. Il programma, condotto da Roberto Saviano in onda alle 21,45, incontra pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati, per raccontare il mondo oscuro del crimine italiano e straniero, ricostruendo, anche grazie a prezioso materiale di repertorio, i contesti in cui la storia dei protagonisti ha preso forma.

Beppe Signori, il calcioscommesse e la malattia: perché era accusato l'ex attaccante di Bologna e Lazio

Stasera, andrà in onda un esclusivo faccia a faccia tra Roberto Saviano e Giuseppe Misso, boss del Rione Sanità, dal 2007 collaboratore di giustizia. Negli anni Novanta Giuseppe Misso fondò uno dei più potenti e feroci cartelli criminali di Napoli. È stato condannato per associazione mafiosa, eppure, ha sempre rifiutato l’etichetta di camorrista.

Robert Pattinson, chi è l'attore di The Batman. Da Harry Potter a Twilight, ecco la sua carriera

Giuseppe Misso, all'anagrafe Missi per un errore di trascrizione all'anagrafe comunale, è sotto protezione dal 2011. La sua banda è stata considerata responsabile della rapina da 5 miliardi al Banco dei Pegni di Napoli e di quella da quasi un miliardo a una gioielleria. Come detto, dal 2007 è collaboratore di giustizia. Alla fine di quell'anno contatta il procuratore aggiunto Paolo Mancuso, già coordinatore della Dda partenopea, annunciando di voler collaborare. Le trattative durano qualche settimana, il boss viene trasferito da Spoleto a Rebibbia. Ma Misso è disposto a parlare solo di quello che decide lui. Così i colloqui vengono interrotti senza verbalizzare nulla, e Misso torna in una cella d’isolamento in regime di 41 bis. La collaborazione diventerà piena dopo qualche mese.

Stasera in tv sabato 26 febbraio, su Rai 1 torna Affari Tuoi - Formato Famiglia. Le anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.