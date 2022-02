Vanni Oddera, cosa è la Mototerapia. Il pilota di motocross freestyle soffre di una rara malattia

26 febbraio 2022 a

Oggi, sabato 26 febbraio, a Verissimo, ci sarà anche Vanni Oddera. Il pilota di motocross freestyle racconterà la sua Mototerapia nello studio di Silvia Toffanin su Canale 5 dalle 16,30.

Vanni Oddera, pilota di motocross freestyle, si appassiona fin da piccolo alle moto, ma a 12 anni scopre di soffrire di una Situs Viscerum Inversus, la patologia caratterizzata dal posizionamento degli organi al contrario, tra cui il cuore a destra, come si legge su Motostorepremium.com. Nonostante ciò, continua a praticare il suo sport preferito appassionandosi al freestyle. Nel 2009, inoltre, ha inventato la Mototerapia. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Come si legge nel suo sito internet, nel 2009 Vanni decide di "dare un senso a tutto quello che stava facendo condividendolo con gli altri. La Mototerapia consiste nel condividere l’emozione e la libertà della moto con persone fragili e ai margini della società, ad oggi oltre più di 60.000 ragazzi con disabilità, bimbi ospedalizzati e persone con varie forme di autismo hanno potuto condividere questa emozione migliorando la loro qualità di vita. Nel 2013 nasce anche il Freestyle Hospital, dove per la prima volta al mondo una moto entra in un reparto oncologico-pediatrico all’istituto Giannina Gaslini di Genova. Da allora oltre 60 ospedali in tutta Italia, Londra, Mosca hanno aperto le loro porte a questa nuova tipologia di terapia. Nel 2020 tutto il mondo si ferma a causa del Covid, tutte le famiglie bloccate nelle loro case, bimbi e disabili dimenticati dalla società gridano aiuto. Il 5 aprile 2020 nasce la “mototerapia take-away”, la moto raggiunge oltre 8000 famiglie in tutta Italia direttamente a casa, per riportare un po’ di normalità e felicità in quel luogo che era diventato prigione. Tutto questo è stato fatto solo con le nostre forze ma adesso questo progetto deve prendere il volo e può farlo solo grazie al vostro aiuto. Vorremmo aprire la Fondazione “Vanni Oddera” per migliorare la qualità di vita a sempre più famiglie coinvolgendo sempre più persone".

