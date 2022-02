Robert Pattinson, chi è l'attore di The Batman. Da Harry Potter a Twilight, ecco la sua carriera

26 febbraio 2022 a

A Verissimo, oggi sabato 26 febbraio, arriva un ospite d'eccezione: è Robert Pattinson, l'attore di Batman noto anche per i suoi ruoli in Harry Potter e Twilight. Pattinson sarà nel salotto pomeridiano del weekend di Canale 5, in onda dalle 16,30, per concedere un'intervista esclusiva alla conduttrice Silvia Toffanin.

Robert Douglas Thomas Pattinson, questo il nome completo, è nato a Londra il 13 maggio 1986. Esordisce nel mondo del cinema interpretando Cedric Diggory nel film Harry Potter e il calice di fuoco nel 2005, mentre tre anni dopo diventa Edward Cullen nella saga cinematografica di Twilight, composta da cinque film. Grazie a queste interpretazioni, Pattinson diventa uno degli attori più celebri e pagati al mondo. In seguito recita in Remember Me (2010) e Come l'acqua per gli elefanti (2011), per poi prendere una scelta diversa nella sua carriera. Decide infatti di evitare ruoli in film ad alto budget a favore di produzioni indipendenti guidate da autori, che gli sono valse il plauso della critica. Dal 3 marzo sarà nelle sale con The Batman di Matt Reeves.

"Il mio entusiasmo è a mille! Sono cresciuto guardando Batman, quando ero piccolo indossavo il suo costume. Non avrei mai immaginato di poter realizzare questo film. Sono molto fiero del risultato finale - ha detto Pattinson a Verissimo - Quando mi guardavo allo specchio provavo una sensazione potentissima, è stata l’esperienza più incredibile che abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo". L'attesa per il film è tanta, soprattutto dopo la trilogia del Cavaliere oscuro di Christopher Nolan, considerata non solo come una delle migliori opere del genere supereroistico, ma anche come una delle migliori trilogie della storia del cinema grazie anche all'interpretazione di Christian Bale nel ruolo del protagonista. Chissà dunque se Pattinson raggiungerà lo stesso successo.

