Linea Verde Life, oggi sabato 26 febbraio Rai 1 viaggio a Roma. Le anticipazioni

Nuovo appuntamento con Linea Verde Life oggi, sabato 26 febbraio, su Rai 1 alle 12,30. Il programma è condotto da Marcello Masi e Daniela Ferolla, e affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni.

La puntata parlerà di riqualificazione urbana, spazi verdi, idee e soluzioni innovative per vivere bene in una grande città, nel dettaglio la capitale d'Italia, Roma. Non possono mancare curiosità ed eccellenze, tradizioni artigianali e gastronomiche, in un viaggio metropolitano ambientato nei luoghi più suggestivi della città: Piazza di Spagna, fontana di Trevi, Trastevere, Garbatella. Tappa anche alla Stazione Termini per incontrare tre giovani start up che sviluppano progetti in tema di sostenibilità urbana. Innovazione e arte nel segno dell’ambiente sono protagonisti in un’altra stazione della Capitale, quella della metropolitana di Garbatella, dove si trova il primo Green Smart Wall della Capitale e dove viene realizzato davanti alle telecamere un murale dipinto con vernici antismog.

Il viaggio approda così a Villa Torlonia, uno dei polmoni verdi più amati della Capitale, per visitare la Serra Moresca, l’ultimo gioiello architettonico riaperto al pubblico, dove sono custodite particolari essenze esotiche. E ancora, un’antica bottega artigiana di vetrate artistiche; un angolo di Argentina alle porte di Roma, in un allevamento a pascolo rigenerativo; un servizio a domicilio di toeletta mobile per cani e un nuovo sport facile da giocare anche per chi non ha mai preso una racchetta in mano, il pickleball. Per chiudere, un assaggio del più classico street food romano, pizza e mortazza, e un viaggio gastronomico tra i primi piatti della cucina romanesca. Dagli gnocchi alla romana preparati da Federica De Denaro, ai capisaldi della tradizione: Cacio e pepe, Gricia, Carbonara e Amatriciana. Marcello Masi e Daniela Ferolla sono pronti a raccontare i cambiamenti della città eterna: appuntamento alle 12,30 su Rai 1.

