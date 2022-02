Linea verde Explora, oggi sabato 26 febbraio tappa in Umbria. Le anticipazioni del programma di Rai 1

26 febbraio 2022 a

Nuovo appuntamento con Linea Verde Explora su Rai 1 oggi, sabato 26 febbraio alle ore 12. Il nuovo format, condotto da Federico Quaranta e Angela Rafanelli, è dedicato al racconto del territorio: un viaggio alla scoperta delle storie che ancora vivono, crescono e si evolvono di generazione in generazione, alternando i cicli della natura a quelli dell'uomo. Una narrazione ricca di scenari mozzafiato e storie uniche: storie di uomini e donne che amano la loro terra, storie di giovani artisti, audaci imprenditori, scienziati e viaggiatori solitari.

Il viaggio di oggi fa tappa in Umbria, tra Foligno e Spello, incontrando storie uniche, tradizioni dimenticate, artigianato e sostenibilità. Federico Quaranta parte dall’eremo di Santa Maria Giacobbe, in parte inserito in una cavità naturale del monte che lo sovrasta e che ne costituisce parzialmente l’abside. Il cammino prosegue alla scoperta delle cascate del Menotre e delle Grotte di Pale, per giungere alla Villa dei Mosaici Romani di Spello, dove complessi processi di restaurazione vengono messi in atto per portare alla luce i mosaici datati tra il terzo e quarto secolo d.C. e recentemente scoperti.

Angela Rafanelli, invece, va alla scoperta del Tempietto del Clitunno, nella frazione di Pissignano del Comune di Campello. Si tratta di uno dei più interessanti monumenti alto medievali umbri, rara testimonianza dell’antico passato longobardo della valle spoletana. Dal 2011, insieme alla chiesa di Salvatore di Spoleto e ad altri sei gioielli architettonici italiani, costituisce il sito Unesco “Longobardi in Italia: luoghi del potere”. Si passa poi a Scheggino, borgo nato intorno all’omonimo castello e interamente circondato da un canale artificiale. Scheggino è nota per un curioso aneddoto: il 23 luglio del 1522 le donne del borgo riuscirono a difendere da sole l’assalto compiuto dal condottiero Picozzo Brancaleoni che non riuscì a superarne le mura. Una rievocazione storica itinerante per le vie del borgo ogni anno celebra questa impresa tutta al femminile. Il cuore verde d'Italia, quindi, sarà al centro dell'episodio odierno. Appuntamento alle 12 su Rai 1.

