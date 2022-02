Stasera in tv venerdì 25 febbraio, su La 7 c'è Propaganda Live. Le anticipazioni e gli ospiti

25 febbraio 2022 a

Stasera, venerdì 25 febbraio, torna su La 7 il consueto appuntamento con Propaganda Live, l'insolito appuntamento con l'informazione per raccontare l'Italia tra giornalismo e ironia: attualità, politica e società narrate e osservate in modo al tutto originale, nello stile di Diego Bianchi, il conduttore. Come ogni settimana, alle 21,15, Zoro e i suoi ospiti commenteranno i fatti e le vicende più calde degli ultimi giorni, con un particolare focus sulla guerra in Ucraina.

Direttamente dalle zone della guerra ci sarà un collegamento con Francesca Mannocchi, la giornalista che si trova nel Donbass, a Kramatorsk, che racconterà l'evoluzione delle ultime ore di conflitto, provando a delineare un quadro generale dell’offensiva russa e delle sue dinamiche. Sempre per parlare di guerra, Zoro intervisterà la scrittrice e conduttrice Daria Bignardi, ricollegandosi al suo ultimo libro, uscito di recente nelle librerie, di tutti i libri che le hanno rovinato la vita.

Spazio poi all'intervista a Zakia Seddiki, la moglie di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano assassinato in Congo un anno fa. Sempre tra gli ospiti, ci saranno Donatella Rettore e Ditonellapiaga direttamente da Sanremo ed Edorardo Leo, che ricorderà Gigi Proietti col suo docufilm Luigi Proietti detto Gigi. Infine, spazio agli interventi tradizionali: Andrea Pennacchi, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher; ai quali si aggiunge il giornalista Filippo Ceccarelli, e ancora le vignette satiriche di Makkox e gli intermezzi musicali della Propaganda Orchestra.

