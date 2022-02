Le novità sul caso di Liliana Resinovich stasera in tv, venerdì 25 febbraio, a Quarto Grado su Rete 4

25 febbraio 2022 a

Un nuovo appuntamento con Quarto Grado andrà in onda questa sera - venerdì 25 febbraio - su Rete 4 alle 21,25. Il programma di approfondimento e discussione in studio su casi di cronaca che hanno appassionato e diviso il pubblico, con i misteri irrisolti degli ultimi trent'anni che vengono ritrattati grazie a nuovi documenti, è condotto da Gianluigi Nuzzi assieme ad Alessandra Viero, ed è a cura di Siria Magri. Ma andiamo a vedere le anticipazioni della puntata odierna.

Quarto Grado oggi aprirà la puntata con il giallo di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste scomparsa il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita in un bosco vicino a casa il 5 gennaio. Omicidio o suicidio? La Procura lascia aperta sia l’ipotesi dell’omicidio che quella del suicidio. Intanto, non ha rilevato alcun segno di violenza sul corpo della donna, nessuna traccia di arma da fuoco o da taglio e nessun segno di strangolamento, ma l’ipotesi del suicidio non convince la famiglia.

Anche se per il momento non ci sono indagati, l’attenzione degli inquirenti si sta concentrando sul marito di Lilly, Sebastiano Visintin che a sua volta punta il dito contro Claudio Sterpin, 82enne ex maratoneta, con il quale Lilly intratteneva una relazione sentimentale da circa un anno. Un altro giallo irrisolto riguarda il movente. Se inizialmente tutto faceva pensare a un delitto passionale, ora le indagini si stanno orientando anche su motivazioni economiche. Appuntamento dunque alle 21,25 su Rete 4.

