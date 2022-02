Stasera in tv venerdì 25 febbraio, su Canale 5 appuntamento con Fosca Innocenti: le anticipazioni

25 febbraio 2022 a

Canale 5 si appresta ad accogliere, per il terzo venerdì, Fosca Innocenti, la serie tv con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Questa sera - 25 febbraio - appuntamento dalle 21,40, sia sul canale di punta di Mediaset che in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Perché una stella internazionale come Jutta Fisher, famosa cantante lirica, ha accettato di esibirsi in un agriturismo di Arezzo gestito da Francesco Rossi e dalla moglie Oriana? E perché, alle prime luci dell'alba ha lasciato il compagno e manager Alberto Morucci, per avventurarsi da sola nel famigerato bosco del diavolo? Queste le domande a cui Fosca deve dare risposta dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna. Intanto Giulia é sulle tracce di un pusher che ha venduto della droga a due giovani fidanzati. L'indagine sulla morte della cantante avvicina Fosca a Marcello Ognis, un affascinante critico musicale che conosceva bene la vittima. E mentre si avvicina sempre più la partenza di Cosimo per New York, Fosca scopre un'inaspettata affinità proprio con Marcello.

Oltre a Vanessa Incontrada, che interpreta la vicequestora Fosca, i protagonisti della serie tv sono Francesco Arca, Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Claudio Bigagli. Fosca Innocenti è una professionista delle forze dell'ordine con un dono straordinario: il suo olfatto, che le permette di risolvere i casi brillantemente. Intorno a lei, troviamo una squadra di polizia quasi tutta al femminile. Fosca dovrà affrontare storie di provincia, problemi quotidiani e delitti. Appuntamento dunque questa sera, venerdì 25 febbraio, su Canale 5 alle 21,40.

