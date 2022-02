Il Cantante Mascherato, perché lo show di Milly Carlucci non va in onda. Al suo posto Il Commissario Montalbano oggi 25 febbraio su Rai1

25 febbraio 2022 a

La guerra in Ucraina con la Russia che ha scatenato l'invasione, stravolge anche il palinsesto della tv italiana, quello della Rai in particolare. Su Rai1 non andrà in onda Storie italiane (ore 9,55). Il programma di Eleonora Daniele lascerà il posto a Unomattina, che partirà alle 9, due ore dopo rispetto al consueto perché alle 7, infatti, è previsto un nuovo speciale del Tg1, dal titolo L’invasione, condotto dalla direttrice Monica Maggioni (che oggi è andata in onda per cinque ore di seguito, facendo saltare completamente la diretta di Unomattina). Il contenitore mattutino di Rai1, con Marco Frittella e Monica Giandotti, prenderà il via alle 9.05, fino alle 10.30, quando lascerà spazio nuovamente al Tg1, che darà conto in tempo reale dell’informativa urgente del presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Camera dei deputati, sulla crisi tra Ucraina e Russa.

Confermato il palinsesto: da Mezzogiorno in famiglia di Antonella Clerici a I Soliti Ignoti di Amadeus, passando per Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Chi salta invece è Il Cantante Mascherato: in prima serata lo show condotto da Milly Carlucci sarà sostituito dalla replica de Il Commissario Montalbano (andrà in onda l’episodio dal titolo Un covo di vipere). Poi a seguire un altro approfondimento sulla guerra in Ucraina.

Quella di oggi - venerdì 25 febbraio 2022 - sarebbe stata la terza puntata dello show con nove maschere a sfidarsi: la Volpe, la Lumaca, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, e il Drago. La scorsa settimana il Cavalluccio Marino e l’Aquila sono stati eliminati e hanno così svelato la loro vera identità: sotto le maschere si nascondevano rispettivamente Cristina D’Avena e Alba Parietti. La terza puntata si sarebbe dovuta aprire con lo spareggio tra Drago e Pinguino per proseguire con otto strepitosi duetti con famosi cantanti italiani impostati come sfide.

