Doc - Nelle tue mani, perché non va in onda: al suo posto Monica Maggioni conduce lo speciale Tg1 sulla guerra in Ucraina

Cambio di palinsesto su Rai1. Stasera in tv andrà in onda uno speciale del Tg1 che andrà a raccontare l'inizio della guerra in territorio ucraino con la Russia che ha invaso il Donbass ma anche la regione di Kiev. Non mancheranno i collegamenti con i giornalisti inviati proprio in Ucraina. A fare posto allo speciale del Tg1 sarà la fiction Doc - Nelle tue mani arrivata quest'anno alla seconda edizione. La puntata prevista oggi era la sesta e sarà recuperata - con tutta probabilità - direttamente il prossimo giovedì anche se il primo slot libero è quello del mercoledì.

La giornata odierna - oggi giovedì 24 febbraio - si è aperta con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. I principali canali televisivi hanno modificato i propri palinsesti in modo da raccontare in tempo reale cosa sta accadendo in queste ore a Kiev e nel resto del Paese. Sin dalle prime ore della mattina, Rai1 ha modificato la propria programmazione, sacrificando la puntata odierna di Storie Italiane. Nel primo pomeriggio, invece, Oggi è un altro giorno ha stravolto la scaletta per aprire con un lungo approfondimento sul conflitto russo-ucraino.

Domani la programmazione serale invece dovrebbe seguire quanto previsto: domani è in programma Il Cantante Mascherato. Sabato il turno di Affari Tuoi-Formato Famiglia. Domenica 27, l’ultima puntata de L’Amica Geniale. Lunedì 28 inizia la serie Vostro Onore. Martedì 1, ultima puntata di Lea, Un Nuovo Giorno. Il primo slot libero risulta essere quello di mercoledì 2 marzo, che potrebbe fungere da doppio appuntamento con la sesta e settima puntata di Doc 2. Intanto oggi va in onda lo speciale Tg1 con la direttrice Monica Maggioni alla conduzione.

