Delia Duran: "Ho avuto un flirt con Aida Yespica". Ma la modella la smentisce: "Non è vero, io tirata in mezzo"

Delia Duran sempre protagonista al Grande Fratello Vip. Chi pensava che una volta uscito definitivamente Alex Belli e con il pass per la finale in tasca la bella e sensuale modella potesse allontanarsi un po' dai riflettori... si sbagliava. Nelle ultime ore infatti la moglie di Belli ha raccontato a Miriana Trevisan di aver avuto un flirt con Aida Yespica. Yespica è un volto molto noto al pubblico italiano: ha partecipato a svariati reality (due volte ha partecipato a L'Isola dei Famosi e una al GF Vip) e ha fatto scrivere pagine su pagine ai settimanali di gossip per la relazione con il calciatore Matteo Ferrari (insieme hanno avuto un bambino), il matrimonio con l'avvocato venezuelano Leonardo Gonzales e poi il fidanzamento con il con il finanziere Roger Jenkins. A suo tempo le era stato attribuito anche un flirt con Bobo Vieri. Recentemente ha fatto coming out rivelando di essere fidanzata con una donna famosa.

Sulla relazione con Delia, Aida però ha smentito con forza: "Sono stata tirata in mezzo, ma discutere di un argomento del genere per me non è proprio il mio campo. Penso che sia stato anche chiarito verso Delia questo malinteso. Siamo amiche, la conosco… Siamo del Venezuela ed è una persona stupenda, come lo vedete ha un carattere molto peperino... E' piccante e caliente. Però quello che ha detto, io lo nego perché non è stato mai così. Le voglio bene, siamo uscite tante volte insieme, con altre persone perché organizziamo delle cene, ma sempre a distanza. Lasciamole lì queste cose perché non ci voglio entrare".

Delia intanto dentro la casa ha baciato Soleil. "Molto piccante. Io non giudico. Come ha detto Delia, ha avuto un’attrazione verso Soleil che non è stata ricambiata, però dipende dal carattere della persona, penso che lo abbia dichiarato che le piacciono anche le donne. Soleil ha spiegato che è stato un gioco per togliere un po’ di barriere fra di loro. Forse dopo cinque mesi, come ha detto, aveva bisogno di una coccola e di un bacio. Si vedrà fuori cosa succederà con questo triangolo" ha analizzato Aida.

