Mia Martini, come è morta la sorella di Loredana Bertè. Il docufilm stasera in tv 24 febbraio su Rai3

Stasera in tv - giovedì 24 febbraio 2022 - va in onda su Rai3 il docufilm Mia Martini, fammi sentire bella (dalle ore 21,20). Una pellicola che racconta l'artista originaria di Bagnara Calabra, sorella maggiore di Loredana Bertè, considerata una delle voci più belle ed espressive della musica leggera italiana. Trovata morta, la Procura di Busto Arsizio aprì un'inchiesta e dispose l'autopsia, il cui referto stabilì che l'artista era deceduta nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1995, all'età di 47 anni, e indicò come causa del decesso un arresto cardiaco da overdose di stupefacenti (cocaina). Recentemente Loredana Bertè ha gettato pesanti ombre sul ruolo del padre nella vicenda della morte della sorella. E in diverse interviste infatti lo ha accusato di aver usato violenza contro la prima moglie e le figlie durante l'infanzia. Accuse confermate dalla sorella Leda mentre la sorella Olivia ha cercato di ridimensionare. Loredana Berte ha sostenuto che la salma della sorella sia stata cremata troppo in fretta dopo il decesso.

Il docufilm è un racconto a più voci narrato da coloro che con Mimì hanno condiviso la vita e i momenti della sua carriera, dagli esordi all’abbandono delle scene - venne emarginata con l'accusa di portare jella - dal ritorno a Sanremo fino alla sua morte. Ci sono poi i ricordi della famiglia, con le sorelle Loredana, Leda e Olivia, e i nipoti Luca e Manuela, e le testimonianze di colleghi e amici, come Caterina Caselli e Dori Ghezzi, e dei grandi autori che per lei hanno scritto canzoni senza tempo. Un ritratto originale che, anche grazie a un intenso lavoro di ricerca, attraverso filmati esclusivi e interviste mai pubblicate, restituisce una Mia Martini inedita: non solo l’artista fragile dipinta dalle cronache musicali di quegli anni, ma la donna capace di regalare “quella risata che arrivava sempre, anche quando era ferita a morte”, un’interprete che non ha mai perso lo smalto e la qualità anche nei momenti più bui.

Il racconto è arricchito dalla viva voce di Mimì – in un’intervista con Lino Capolicchio e in un lungo intervento registrato per la radio e mai andato interamente in onda – e dalle immagini delle sue esibizioni. Tra queste il concerto a Portofino del settembre 1994, ultimo live registrato in video e completamente inedito, che raccoglie, oltre ai suoi successi più amati, interpretazioni di brani come Emozioni, La vie en rose, Ne me quitte pas. E una sorprendente versione di Imagine. La scrittura e la regia del docufilm è di Giorgio Verdelli.

