Piazzapulita stasera in tv 24 febbraio su La7: anticipazioni e ospiti

Stasera in tv - giovedì 24 febbraio 2022 - anche Piazzapulita, il programma in onda su La7 dalle ore 21,15 e condotto da Corrado Formigli, si dedicherà prevalentemente al racconto dei fatti d'attualità con il resoconto della giornata che ha visto la Russia scatenare la guerra in territorio ucraino con l'assalto ad alcune zone strategiche - come gli aeroporti - del territorio ucraino oltre alla zona del Donbass. Verranno analizzate le ripercussioni che ci saranno inevitabilmente in Europa e Italia. A Piazzapulita verrà mandato in onda un reportage esclusivo proprio dall’Ucraina per comprendere al meglio la situazione approfondire sul campo i temi di cui tutti parlano.

Spazio poi alle questioni della giustizia, con il conflitto tra magistratura e politica tornato al centro del dibattito nazionale. Un tema che si riflette sulle dinamiche interne ai partiti e sul dibattito parlamentare. In fondo tra le amministrative della primavera e le politiche del 2023 sarà un anno elettorale e tutti i temi vanno bene pur di spiccare nell’agone politico.

Ospiti del programma il magistrato Piercamillo Davigo ex magistrato, lo scrittore Gianrico Carofiglio che in una vita precedente era magistrato anche lui e conosce bene i temi della magistratura. Ospite di Corrado Formigli il professore di Public Health dell’Università Cattolica e consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi, il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri, il direttore di Repubblica Maurizio Molinari e la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci. Torna lo scrittore Stefano Masini con i suoi racconti che puntellano la trasmissione e la descrizione della realtà.

