Giò Di Tonno, chi è la moglie Sara e l'amore per i figli. Con Lola Ponce tanti successi

24 febbraio 2022 a

a

a

Giò Di Tonno con Vittorio Matteucci e Graziano Galatone sono ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone, e parleranno di quello che è lo spettacolo che stanno portando avanti, Musicall, il concerto che raccoglie il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi.

Serena Bortone, sempre più amata dai telespettatori. Il mistero della vita privata, quella cena con Lorenzo Viotti

Giò Di Tonno, all'anagrafe Giovanni Di Tonno, originario di Pescara, 48 anni, sin da piccolo ha mosso i primi passi nella musica come compositore e frontman di alcuni complessi amatoriali. Nel 1993 ha partecipato a Saranno famosi, l'anno successivo è al Festival di Sanremo tra le Nuove proposte col brano Senti Uomo, piazzandosi alla decima posizione della classifica. Negli anni Novanta partecipa a diverse trasmissioni come ospite fisso tra cui Maurizio Costanzo Show, Domenica in, In famiglia, Tappeto volante. Nel 2007 esce il singolo Come stai?, cantato con Lola Ponce, sua compagna nel ruolo di Esmeralda nelle scene di Notre Dame de Paris. Il sodalizio viene riproposto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per il festival dell'anno successivo, dove interpretano il brano Colpo di fulmine, che risulta vincitore. Si dedica anche ai musical, partecipa alla fiction Un caso di coscienza, vince la seconda edizione di Tale e Quale Show.

Romina Power: il padre Tyrone, la figlia Ylenia, il matrimonio con Al Bano. Ecco chi è la cantante

Fidanzato per diversi anni con la fotografa italo-marocchina Sara Benmessaoud, dalla quale ha avuto un figlio nel 2013, Jad, e con la quale si è sposato il 2 dicembre 2015. Nel 2020 è arrivato un altro maschietto. Di Tonno qualche anno fa si è dovuto sottoporre a un’urgentissima operazione a causa dei calcoli renali.

Lola Ponce, dalla gitana Esmeralda a Sanremo: l'amore per il marito Aaron Diaz e le figlie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.