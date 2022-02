Grande Fratello Vip, Caldonazzo a rischio squalifica e Barù a letto con Jessica: stasera in tv 24 febbraio su Canale5

24 febbraio 2022 a

Stasera in tv - giovedì 24 febbraio 2022 - altra puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale5. Nelle ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia tiene banco il caso Nathaly Caldonazzo: la showgirl avrebbe pronunciato una gravissima frase per cui rischierebbe la squalifica. Secondo Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, nello specifico, il provvedimento nei confronti dell'attrice romana dovrebbe essere più che certo. La stessa Nathaly sembra già essersi resa conto della gravità delle esternazioni e con Alessandro Basciano ha commentato: "Ragazzi ma ieri come ho sbroccato?! Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà".

Dopo la decisione di far uscire Alex Belli dalla casa a una settimana esatta dal suo ingresso e dopo aver visto l’eliminazione di Kabir Bedi, questa sera a rischio televoto ci sono tre vipponi, tutti grandi protagonisti del gioco. Stiamo parlando di Davide Silvestri, di Katia Ricciarelli, sempre più lontana da quella che sembrava sua amica, Manila, e di Nathaly Caldonazzo, una delle ultime arrivate che si è ben inserita nelle dinamiche. Il pubblico, che resta sovrano, chi deciderà di salvare?

Difficile non pensare che non si parli del triangolo Alex-Delia-Soleil: l’attore ha comunque abbandonato la casa tra delusione e rabbia. Si tornerà poi sulle sorelle Selassié, Jessica e Lulù, che negli ultimi giorni stanno discutendo. Di mezzo Barù, l’uomo che interessa molto a Jessica: cosa succederà in studio? Ci sarà un confronto? Intanto Barù e Jessica hanno dormito insieme nello stesso letto.

