Michelle Impossible, stasera in tv 23 febbraio su Canale5: gli ospiti dell'ultima puntata

Stasera in tv - 23 febbraio 2022 - seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker che ha conquistato tutti: pubblico, critica e social. Col supporto dell’orchestra e del corpo di ballo, Michelle conduce, canta, balla e prosegue il racconto dei suoi strepitosi 25 anni di carriera, anche grazie alla presenza di amici e colleghi. Al suo fianco in questa puntata infatti anche Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari – il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri.

Tra gli ospiti della serata Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone e molti altri. Sul palco anche J-Ax che, eccezionalmente, si esibirà con DJ Jad, suo storico compagno negli Articolo 31. Silvia Toffanin intervisterà la signora Ineke, mamma di Michelle, che per la prima volta ripercorrerà di fronte alla figlia una delle pagine più dolorose e delicate della loro vita. Anche in questa puntata Katia Follesa e Michela Giraud con la loro simpatia coinvolgeranno Michelle in gag inaspettate, mentre Aurora Ramazzotti guiderà il Roast Show in cui, con l’aiuto di alcuni ospiti, analizza con ironia le performance della mamma.

Nella precedente puntata aveva emozionato l'ospitata di Eros Ramazzotti, ex marito di Michelle. Il cantante aveva dedicato una canzone all'ex moglie e dato anche un bacio a stampo che ha fatto il giro del web diventando subito virale. Una puntata in cui c'era stato anche un altro bacio hot: quello tra Ilary Blasi - diventata protagonista della settimana dopo le indiscrezioni che la danno sul punto di divorziare da Totti - e la stessa Michelle.

