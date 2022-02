Le Iene, Belen e Mammuccari: quali ospiti in studio stasera in tv 23 febbraio 2022

23 febbraio 2022 a

Stasera in tv, mercoledì 23 febbraio, su Italia1 andrà in onda una nuova puntata della versione primaverile de Le Iene (ore 21,20). Continua quindi il nuovo corso del programma di inchieste ideato da Davide Parenti, che oltre alla conduzione fissa di Teo Mammuccari e Belen Rodriguez, quest’anno si concentra più sul lato dell’intrattenimento. Come ogni settimana, i due conduttori sono affiancati dai giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra gli ospiti in studio di stasera: Marco Cappato, Stefano Bettarini, Ivana Spagna e Valerio Scanu.

Stasera continuerà l’inchiesta di Andrea Agresti sul presunto traffico di bambini in Paraguay. Traffico raccontato attraverso la storia di Enrica Locatelli, la 40enne che ha scoperto da poco che le sue vere radici affondano nel paese sudamericano e non a Bergamo, città dove ha sempre vissuto. Alcuni indizi sembrano portare a un sacerdote missionario, padre Attilio Cordioli, attivo da oltre 40 anni proprio in Paraguay. Nina Palmieri torna a Ghedi (Brescia) dove una baby gang sembra continuare a operare in maniera intimidatoria nei confronti di alcuni locali. Da un po’ di mesi, infatti, nella cittadina non si parla d’altro che di risse e di violenze a opera di gruppi di ragazzi giovanissimi.

Il reportage di Gaetano Pecoraro dal Kenya racconta problematiche e contraddizioni delle campagne vaccinali rispetto alle popolazioni del cosiddetto terzo mondo. Ad oggi, il tasso di vaccinazione delle popolazioni africane è pari a meno del 10%, un rapporto assolutamente sotto la soglia. Protagonista dell’intervista singola è gIANMARIA, all’anagrafe Gianmaria Volpato. Il cantante diciannovenne che ha partecipato all’edizione 2021 di XFactor risponde al fuoco incrociato di domande, tra vita privata, curiosità e debutto discografico.

