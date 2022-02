Atlantide. stasera in tv 23 febbraio su La7: viaggio alla scoperta del personaggio Putin

23 febbraio 2022 a

Stasera in tv - mercoledì 23 febbraio 2022 - torna l'appuntamento con Atlantide su La7 (dalle ore 21,20). Andrea Purgatori affronterà un tema di stretta attualità, la crisi in Ucraina. Lo farò con un focus su Vladimir Putin. Chi è davvero l’ultimo zar della Russia che sta riscrivendo la storia con i carri armati? Uno stratega, un folle, un guerrafondaio? Cosa ha in mente, da dove viene?

Si entrerà nella vita pubblica e privata dell’ultimo zar di Russia partendo da un’intervista fatta da Oliver Stone all’uomo che sta minacciando la pace in Europa. Spazio, poi, a un approfondimento sulle origini della sua leadership, nata dalle ceneri dell’Unione Sovietica, e sui metodi utilizzati per mantenere, per oltre vent’anni, il potere assoluto e il governo incontrastato dei territori russi.

Non mancherà, ovviamente, il dibattito sugli ultimi accadimenti legati alla crisi tra Russia e Ucraina e l’ultimo gesto di Putin: il riconoscimento ufficiale delle Repubbliche separatiste del Donbass in un discorso alla nazione mandato in onda in tivù e l’invio di truppe nelle regioni di Donetsk e Luhansk col ruolo di peacekeeping. Collegamenti dal Donbass e dall’Ucraina con gli inviati del Corriere della Sera Francesco Battistini e Andrea Nicastro. E con la vignetta di Mauro Biani.

