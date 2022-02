Matrimonio a prima vista, le tre coppie in viaggio di nozze: c'è un primo bacio. Stasera in tv 23 febbraio su Real Time

23 febbraio 2022 a

Seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2022 oggi su Real Time (dalle ore 21,25). Stasera in tv - mercoledì 23 febbraio 2022 - va in onda un nuovo appuntamento con il format televisivo che si basa su un esperimento sociale che fa sposare due sconosciuti scelti da un team di esperti. Due delle tre coppie di questa nuova edizione di Matrimonio a prima vista non sembrano essere partite col piede giusto, una però sembra promettere bene ed è quella formata da Mattia e Cristina che ha mostrato già un discreto affiatamento e una volontà di provarci sino in fondo.

Matrimonio a prima vista 8, chi sono le tre coppie: i concorrenti

Fin dal primo incontro al matrimonio, infatti, sono sorti enormi dubbi a tutti i partecipanti. Ma già in questa puntata - dove ci sarà il rendiconto del viaggio di nozze - le coppie proveranno a mettersi maggiormente in gioco e superare le paure. Mattia e Cristina saliranno sul treno alla Stazione Centrale di Milano e partiranno alla volta della Costiera amalfitana, mentre Giorgia e Antonio si godranno le Dolomiti tra divertimento e scherzi sulla neve: la loro unione però non decolla. Gianluca e Giorgia hanno già dato prova di avere due caratterini niente male e i battibecchi sembra siano un ingrediente immancabile nella loro quotidianità e la vacanza a Tropea potrà dire di più su di loro e i rispettivi caratteri. Sulla spiaggia ci sarà un primo bacio, rubato, e chissà che non possa essere un primo passo verso un percorso più affiatato.

I protagonisti di questa sesta stagione sono Antonio (29 anni) rappresentante di Castrì di Lecce (Lecce); Cristina (30 anni) disoccupata di Capriolo (Brescia); Gianluca (30 anni) imprenditore di Nichelino (Torino); Giorgia (27 anni) impiegata di Mondovì (Cuneo); Giorgia (28 anni) tecnico di circolazione extracorporea di Rieti; Mattia (34 anni) libero professionista di Bernareggio (Monza-Brianza). Confermatissimi i membri del team di esperti Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach.

