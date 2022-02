Dario Buzzolan, chi è lo scrittore finalista al Premio Strega 2o22 e autore tv. La moglie è Luisella Costamagna, il padre il giornalista Ugo

23 febbraio 2022 a

A Oggi è un altro giorno, nella puntata di mercoledì 23 febbraio, è atteso anche Dario Buzzolan. Lo scrittore sarà ospite di Serena Bortone, padrona di casa del salotto pomeridiano di Rai 1 in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Buzzolan racconterà la sua carriera da autore, che lo ha visto entrare tra i candidati per la vittoria del premio Strega 2022.

Nato a Torino il 12 ottobre 1966, è figlio di Ugo Buzzolan, considerato l'inventore della critica televisiva in Italia. Nella sua carriera da autore ha pubblicato undici romanzi, tra cui Dall'altra parte degli occhi, vincitore del Premio Calvino 1998; Non dimenticarti di respirare; I nostri occhi sporchi di terra, finalista al Premio Strega 2009, Se trovo il coraggio; Malapianta; La vita degna; In verità e Perché non sanno, finalista al premio Strega 2022. È anche autore della prima traduzione italiana di Following the Equator di Mark Twain. Autore di testi teatrali e critico cinematografico, è stato consulente del Festival Internazionale del Film di Roma. Inoltre, è molto apprezzato in televisione: nel 2004 e 2005 è stato coautore e conduttore del programma Anni luce su La7, poi è stato capo autore del programma Agorà su Rai 3 e autore di numerosi programmi televisivi, tra cui Le parole della settimana di Massimo Gramellini, M di Michele Santoro e Cartabianca di Bianca Berlinguer.

Lato vita privata, è legato sentimentalmente alla giornalista Luisella Costamagna, con cui ha avuto un figlio, Davide.

