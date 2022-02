Raffaele Pe, chi è il controtenore di Lodi. La carriera e i premi vinti

23 febbraio 2022 a

a

a

Tra gli ospiti della puntata odierna - mercoledì 22 febbraio - di Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano di Rai 1 in onda dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì, ci sarà anche Raffaele Pe. Il controtenore originario di Lodi racconterà a Serena Bortone la sua carriera e la sua vita privata.

Francesco Totti e Ilary Blasi, cena in famiglia. I video su Instagram, pace fatta?

Nato a Lodi nel 1985, a sei anni inizia a studiare canto e organo. Si sposta quindi a Londra con Colin Baldy diventando membro del progetto per giovani artisti del Monteverdi Choir. Torna in Italia, a Bologna, e perfeziona la tecnica vocale con il tenore Fernando Opa Cordeiro. Nel 2014 fonda a Lodi La lira di Orfeo, un ensemble dedito alla riscoperta in tempi moderni del repertorio antico e barocco. Partecipa anche ai Carmina Burana all'Arena Opera Festival, diventa il primo controtenore invitato a esibirsi all'Arena di Verona, dove torna anche nel 2015 e nel 2019. Durante la sua carriera pubblica vari dischi per l'etichetta Glossa. Nel 2019 vince la prima edizione del Premio Franco Abbiati della critica musicale italiana legata alla critica discografica. In seguito si esibisce nei più importanti teatri e festival del mondo. Porta in scena opere come l’Arbace di Händel, l’Orfeo di Nicola Porpora, L’empio punito di Alessandro Melani, la prima opera lirica basata sul mito di Don Giovanni. Inoltre, due anni fa è stato il primo controtenore a cantare nel ruolo del titolo di Rinaldo nella storica produzione di Pier Luigi Pizzi in scena all’Opera di Firenze. Nel 2021 debutta all'Opéra national du Rhin in una nuova opera del compositore libanese Zad Moultaka, Hémon, basata sull'omonimo personaggio mitologico amante di Antigone. Nello stesso anno vince anche Premio Lirico Internazionale Mario Tiberini d'Oro al Teatro Rossini di Pesaro ed è Gualtiero nella Griselda di Alessandro Scarlatti in scena nel luglio 2021 al Festival della Valle d'Itria di Martina Franca.

Nancy Brilli, dalla positività al Covid al nuovo spettacolo Manola. Ecco chi è

Lato vita privata, è molto riservato ma si sa che ha una moglie e due figli.

Chiara Noschese, chi è l'attrice che affianca Nancy Brilli in Manola. Il mistero sulla vita privata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.