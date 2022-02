Chiara Noschese, chi è l'attrice che affianca Nancy Brilli in Manola. Il mistero sulla vita privata

23 febbraio 2022 a

a

a

A Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna - mercoledì 23 febbraio - ci sarà anche Chiara Noschese. L'attrice che affianca Nancy Brilli in Manola sarà ospite del salotto pomeridiano di Rai 1, condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, proprio con l'attrice romana.

Marcello Sacchetta, chi è il ballerino di Amici. La fidanzata Giulia Pauselli è incinta del primo figlio

Nata a Milano il 24 settembre 1968, è figlia del celebre imitatore Alighiero Noschese. Si diploma al Laboratorio di esercitazioni sceniche, diretto da Gigi Proietti, per poi lavorare come attrice a tutto tondo, spaziando tra i vari generi. Tanti i celebri musical a cui ha preso parte, così come i film e le fiction televisive. Ricordiamo, per esempio, Aggiungi un posto a tavola, Cantando sotto la pioggia, L'albero delle pere, Questioni di cuore, Dio vede e provvede e Dove osano le quaglie. Ha partecipato anche a Tale e quale show, il programma di Carlo Conti.

Elettra Lamborghini, la regina del twerking è sposata con Afrojack. Ecco chi è

Oggi, la Noschese è impegnata in Manola, lo spettacolo teatrale scritto da Margaret Mazzantini e che la vede affiancata a Nancy Brilli. Lato vita privata, l'attrice milanese tiene tantissimo alla sua privacy e non si sa se sia impegnata sentimentalmente e se abbia dei figli.

Nancy Brilli, dalla positività al Covid al nuovo spettacolo Manola. Ecco chi è

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.