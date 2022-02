Nancy Brilli, dalla positività al Covid al nuovo spettacolo Manola. Ecco chi è

23 febbraio 2022 a

a

a

Nella puntata odierna - mercoledì 23 febbraio - di Oggi è un altro giorno, spazio anche a Nancy Brilli. L'attrice sarà ospite del salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone, in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Brilli racconterà il momento difficile vissuto recentemente a causa della positività al Covid e del nuovo spettacolo, Manola, che sta portando a teatro.

Marcello Sacchetta, chi è il ballerino di Amici. La fidanzata Giulia Pauselli è incinta del primo figlio

Nancy Brilli, all’anagrafe Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli, è nata a Roma il 10 aprile 1964. Orfana di madre a 10 anni, ha conosciuto ai tempi della scuola Vittoria Squitieri, figlia del regista Pasquale Squitieri. Entrando in contatto con il padre ha esordito nel cinema: nel 1984 ha preso parte al film Claretta, l'anno dopo alla miniserie Naso di cane. Nel 1990 ha vinto il David di Donatello come miglior attrice non protagonista e il Nastro d’argento per Piccoli equivoci. Ma oltre alla carriera nel mondo del cinema, che l'ha vista protagonista in molti film, ha coltivato parallelamente anche la passione per il teatro. In questo momento sta portando in scena Manola, uno spettacolo scritto da Margaret Mazzantini con la regia di Leo Muscato, dove è sul palco assieme a Chiara Noschese.

Elettra Lamborghini, la regina del twerking è sposata con Afrojack. Ecco chi è

Nancy Brilli, di recente, ha vissuto un momento molto duro dopo essere risultata positiva al Covid 19. A gennaio, in una serie di Instagram Stories, aveva scritto: "Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta”; "Mi sento una schifezza. M’è presa brutta brutta con una stanchezza mortale, una tosse d’oltretomba". E ancora, in seguito aveva scritto in un post di essere "Ancora positiva. Altri 6 gg di isolamento. Niente tosse, saturazione ok, niente febbre. Solo tanto stanca. Beh, la cura e il vaccino stanno lavorando… mi riposo. Mi aspettate?". In passato, invece, aveva affermato di essere affetta da endometriosi. Lato vita privata, Nancy Brilli dal 1987 al 1990 è stata sposata con Massimo Ghini; dal 1991 al 1994 è stata legata a Ivano Fossati; dal 1997 al 2002 ha avuto una relazione con Luca Manfredi dal quale ha avuto un figlio, Francesco. Adesso è impegnata con Pupi D’Angieri.

Francesco Totti e Ilary Blasi, cena in famiglia. I video su Instagram, pace fatta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.