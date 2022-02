Francesco Totti e Ilary Blasi, cena in famiglia. I video su Instagram, il Pupone smentisce la separazione

22 febbraio 2022 a

Sembra assumere un nuovo scenario la vicenda che riguarda la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. O meglio, quella che tutti davano come crisi. La coppia, infatti, si è affidata a Instagram per smentire le voci che avrebbero visto il matrimonio dei due al capolinea e una nuova relazione del Pupone. Prima, Ilary Blasi ha pubblicato un video in cui riprendeva la famiglia a cena insieme in un ristorante. Poi ci ha pensato l'ex capitano della Roma, con una serie di storie.

"Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia - ha detto Totti - Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono stancato di dover smentire".

Niente divorzio e niente separazione quindi per la coppia più amata di Roma: Francesco Totti e Ilary Blasi proseguono il loro rapporto insieme.

Crisi Totti-Ilary, la nuova fiamma del Pupone sarebbe Noemi Bocchi

