Elettra Lamborghini, la regina del twerking è sposata con Afrojack. Ecco chi è

A Stasera tutto è possibile - oggi martedì 22 febbraio - ci sarà anche Elettra Lamborghini. La cantante, re del twerking, è nata a Bologna il 17 maggio 1994. Figlia di Tonino Lamborghini e di Luisa Peterlongo, nipote del fondatore della azienda automobilistica, Ferruccio Lamborghini, ha esordito in tv nel 2015 al Chiambretti Night. In seguitoha partecipato a Super Shore, Riccanza, Geordie Show (Gran Bretagna), e recentemente all’edizione 2019 di The Voice of Italy come giudice. Nel 2021 è stata anche opinionista a L'isola dei famosi.

Come cantante ha esordito nel 2018 con Pem Pem, mentre l'anno successivo è uscito il suo primo album Twerking Queen. Nel 20202 ha partecipato al Festival di Sanremo con Musica (e il resto scompare), in estate ha duettato con Giusy Ferreri in La isla mentre nel 2021 è uscita la hit Pistolero.

Lato vita privata, è sposata dal 2020 con il dj Afrojack. I due si sono conosciuti nel 2019 e sono convolati a nozze dopo un solo anno. Afrojack è specializzato in musica house, dance e trap, ed è conosciuto in tutto il mondo. Inoltre, è dichiaratamente bisessuale: in una storia su Instagram aveva confessato "Che vuoi sapere dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa… Poi ho incontrato Nick che è un’eccezione, ma con lui è stato diverso!".

