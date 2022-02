L'Eredità, il 22 febbraio il campione è Alessio. Niente vittoria alla Ghigliottina: sbaglia per Bellissima

22 febbraio 2022 a

A L'Eredità, il quiz game di Rai 1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni prima del Tg1, il campione di oggi - martedì 22 febbraio - è Alessio. Ma per il giovane concorrente non è arrivata la vittoria alla Ghigliottina.

Alessio, arrivato al gioco finale con 230mila euro, doveva legare cinque parole: Moglie, Giornata, Visconti, Eri e Storia d'Amore. Il 18enne, giocando per 115mila euro, ha scritto Vivere, ma la parola corretta era Bellissima.

Al Triello, sconfitte Giada e Giuliana grazie alla risposta corretta alla seguente domanda: "Il film di Mel Brooks Balle Spaziali è una parodia di quale di questi lungometraggi?". La risposta giusta, data da Alessio, era Guerre Stellari.

