Marcello Sacchetta, chi è il ballerino di Amici. La fidanzata Giulia Pauselli è incinta del primo figlio

Sarà uno dei partecipanti della puntata odierna di Stasera tutto è possibile: Marcello Sacchetta, infatti, è atteso oggi - martedì 22 febbraio - come ospite del programma condotto da Stefano De Martino e in onda in prima serata su Rai2.

Sacchetta, 38 anni, è nato a Napoli il 25 agosto 1983. Si avvicina alla danza fin da piccolo, appassionato di Michael Jackson, e si iscrive al Teatro dell’Opera di Roma. Entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi assieme al fratello Raimondo, dove torna anche come ballerino professionista e coreografo prima e come conduttore del daytime poi. In quest'ultimo ruolo è stato impegnato in compagnia di Lorella Boccia e Paolo Ciavarro. Ha lasciato Amici alla vigilia della stagione 2021/2022, motivando la scelta sui social: “Crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo, per dimostrare a voi ma soprattutto a me stesso che sono diventato grande. Ho voglia di mettermi in gioco e cogliere nuove opportunità provando nuovi stimoli e nuove vibrazioni. Per ora dirvi cosa farò o meno non è importante", aveva scritto su Instagram.

Lato vita privata, Marcello è fidanzato dal 2016 con Giulia Pauselli, collega e ballerina professionista di Amici che in passato ha anche avuto un flirt con Stefano De Martino. Ciò nonostante, comunque, i due sono molto amici. Molto attiva sui social, la coppia è in attesa del loro primo figlio: Marcello, infatti, chiamato come giudice esterno per una sfida di Amici 21, ha annuncia che Giulia è incinta.

