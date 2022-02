Monica Bellucci, il video sensuale della figlia Deva Cassel con il gatto nero

22 febbraio 2022 a

a

a

Ha avuto migliaia di visualizzazioni e tanti like il video pubblicato su Instagram da devacassel_, utenza che raccoglie i fan di Deva Cassel, figlia della splendida e sensuale Monica Bellucci e dell'attore francese Vincent Cassel. Nel breve filmato si ammira la giovane modella protagonista di una improvvisata passerella "in casa". Indossa top e pantaloni scuri e un velo grigio, ma soprattutto ha in braccio un gatto nero, con occhi molto particolari. Come colonna sonora è stata scelta Brividi, la canzone di Mahmood e Blanco che ha vinto il recente Festival di Sanremo. Effettivamente è un video davvero da brividi. Sia per la bellezza della modella figlia d'arte che per lo sguardo del micio che ottiene anche uno splendido bacio da Deva Cassel.

Deva somiglia sempre più a Monica Bellucci, star italiana di cui basta pronunciare il nome per descrivere la sua bellezza. Non sembra essere una ragazzina, ma una donna già matura e destinata proprio al mondo della moda e probabilmente anche del cinema. Del resto non vanta solo una madre bella e famosa, ma anche un padre affascinante e bravissimo. Deva è già super richiesta sulle passerelle, voluta dagli stilisti più famosi del mondo e dai maggiori brand. Nata a Roma il 12 settembre 2004 nel segno della vergine, ha una sorella minore che si chiama Leonie. Fino a un paio di anni fa si sapeva pochissimo di lei, protetta dalla mamma Monica e dal padre Vincent, poi è esplosa sui social e nel mondo della moda.

Nel 2019 fu paparazzata a Ravello durante le riprese della campagna di Dolce & Gabbana. Il suo debutto ufficiale avvenne proprio grazie allo spot per il profumo Shine. E' subito diventata una modella emergente, capace di lavorare, come già scritto, per alcune delle migliori firme del mondo della moda, ma di regalare ai suoi follower foto e video molto particolari, come quello con il suo gatto nero.

