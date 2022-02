Crisi Totti-Ilary, la nuova fiamma del Pupone sarebbe Noemi Bocchi

22 febbraio 2022 a

Il matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe arrivato alla conclusione. La bomba l'ha sganciata ieri, lunedì 21 febbraio, Dagospia, che ha spiegato come tra i due, in crisi da alcuni mesi, ci sarebbe stato un litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo all'inizio di febbraio che li avrebbe fatti allontanare ulteriormente. Già a settembre, infatti, l'ex letterina di Passaparola non era presente al 45esimo compleanno del Pupone: erano i primi segnali di una crisi che adesso sembrerebbe arrivata alla fase conclusiva. Tant'è che l'ex capitano della Roma sarebbe già stato pizzicato con una nuova fiamma.

Il nuovo amore di Totti sarebbe Nomei Bocchi, ex moglie di Mario Caucci team manager del Tivoli. La 34enne era allo stadio, poche file sopra al Pupone, in occasione di Roma-Genoa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Totti e Noemi sarebbero stati visti più di una volta insieme al ristorante Isola del Pescatore a Santa Severa". Il quotidiano fa anche un focus su Noemi Bocchi: "classe ‘88 e una laurea in economia aziendale alla Lumsa, ha due figli con l’ex marito ed è una grande appassionata di calcio e di padel. Insieme con Totti, è riuscita a tenere un grande riserbo sulla relazione in erba che, secondo i bene informati, dura già da un paio di mesi. I sospetti che la nuova fiamma di Francesco Totti fosse lei, quando è circolato che Noemi, ospite ad una festa, si era dileguata per raggiungerlo dopo aver saputo che era stato vittima di un incidente d’auto. Poi, lo scatto fotografico all’Olimpico, ha rafforzato i sospetti".

Intanto, questa mattina, Ilary Blasi ha pubblicato un video sulle storie di Instagram in cui, mentre si trovava in treno, ha tolto la mascherina e si è ripresa facendo una linguaccia. A chi sarà stata indirizzata? I più maliziosi hanno subito pensato al marito e alla sua nuova fiamma. Voci parlano che anche la Blasi abbia avuto un flirt con un uomo di recente. Quel che sembra certo, comunque, è che la coppia sposata da 17 anni e insieme da 20 sarebbe prossima alla separazione ufficiale.

