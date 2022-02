Stasera martedì 22 febbraio su Rai 3 torna Cartabianca: ospiti e anticipazioni

22 febbraio 2022 a

Stasera in tv, martedì 22 febbraio, come tutte le settimane su Rai 3 appuntamento con Cartabianca, il talk di approfondimento su politica, economia, cronaca e sanità condotto da Bianca Berlinguer. Inizio alle ore 21.20 per una puntata che metterà al centro dell'attenzione la crisi dell'Ucraina. L'invasione da parte della Russia sembra ormai scontata e il rischio che inneschi una dura reazione degli altri paesi è concreto. Sul fronte delle sanzioni sono state già prese le prime decisioni, ma il timore è che non ci si fermi soltanto agli aspetti economici e alla guerra fredda. Le parole del premier inglese Boris Johnson e del presidente americano Joe Biden, hanno fatto salire ulteriormente la tensione. Cosa accadrà nelle prossime settimane? Gli autorevoli ospiti di Bianca Berlinguer si confronteranno su questi aspetti.

La crisi dell'Ucraina non sarà l'unico tema della puntata prevista per stasera. Naturalmente si tornerà a parlare anche di Covid. I dati della diffusione della pandemia sembrano confortanti e il governo sta iniziando a valutare un graduale ritorno alla normalità. Occorreranno diversi mesi, nella speranza che non spunti una nuova variante e che gli italiani imparino a convivere con il virus. Green pass, vaccino, mascherine: cosa deciderà di fare il governo? Si parlerà anche di politica, considerate le divisioni all'interno del governo e della stessa coalizione di centrodestra.

Gli ospiti della puntata di questa sera saranno: Giorgia Meloni, leader Fratelli d’Italia; Antonio Di Bella; Germano Dottori di Limes; Licia Ronzulli di Forza Italia; Eleonora Evi di Europa Verde; Luca Telese vicedirettore di Tpi; Andrea Scanzi de il Fatto Quotidiano; Fabio Dragoni de La Verità; il medico chirurgo Paolo Mezzana; Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico; Vira Carbone, conduttrice di Buongiorno benessere; Rosanna Cancellieri, giornalista e Mauro Corona, alpinista e scrittore. Come al solito numerosi e autorevoli gli ospiti in studio o in collegamento.

