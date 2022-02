Karma B, chi sono le drag queen in tv con Nunzia De Girolamo a Ciao maschio

22 febbraio 2022 a

A Oggi è un altro giorno, nella puntata odierna - martedì 22 febbraio - arrivano anche le Karma B, la coppia di drag queen che Nunzia De Girolamo ha voluto nel suo programma Ciao maschio. Le due gemelle siciliane saranno quindi ospiti del salotto pomeridiano di Rai 1, in onda dalle 14 alle 16, condotto da Serena Bortone.

All'anagrafe Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, le Karma B (una fusione dei loro nomi) sono conosciute dalla fine degli anni '90 per le loro performances in club, tv, teatro, film comici e video musicali. Si sono esibite anche a New York e al Muccassassina - l'iconica festa Lgbt+ più importante in Italia - grazie a Vladimir Luxuria. In tv sono celebri per le partecipazioni a All togheter now, Propaganda Live, Canzone Segreta, Noi a ruota libera e, appunto, dal 12 febbraio a Ciao maschio di Nunzia De Girolamo.

Al quotidiano la Repubblica, i due hanno raccontato di compensarsi e di essersi "compensati nei momenti difficili, l'uno aiuta l'altro in modo da riuscire in qualche modo a risollevarci e ci è complice in questo l'animo siciliano che ci accompagna sempre. In Sicilia c'è quella che chiamiamo rassegnazione positiva: noi siciliani ci adattiamo, paccandoci la spalla e dicendo a noi stessi quel vabbè che ci consente di accettare come normale qualsiasi momento particolare dell'esistenza. Il fatalismo siciliano ci ha aiutati tantissimo". E parlando di Propaganda live, hanno detto: "E' uno spazio in cui siamo riconosciuti nel nostro valore artistico ma che ci consentono di occupare anche facendo attivismo. Non abbiamo infatti mai messo da parte l'impegno politico e la rivendicazione delle istanze della comunità lgbt+ e oggi ci mettiamo la faccia più che mai sposando ogni manifestazione e ogni pride e approfittando di ogni occasione, sia in drag che in jeans e maglietta".

