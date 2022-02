Stasera martedì 22 febbraio tutto è possibile: Stefano De Martino su Rai 2

22 febbraio 2022 a

Su Rai 2 stasera martedì 22 febbraio, torna lo show Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Inizio alle ore 21.20 per il programma molto seguito, comedy show che ha per ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e l'imitatore Vincenzo De Lucia. Il tema è Il giro del mondo in 80 step. Ma quali saranno i protagonisti della puntata di questa sera. La stessa Rai attraverso un comunicato stampa ha anticipato chi parteciperà alla serata. Annunciata la presenza di Maurizio Casagrande, Nathalie Guetta, Jonathan Kashanian, Elettra Lamborghini, Angelo Pintus e Marcello Sacchetta.

Un cast d'eccezione per una puntata che si annuncia intensa e molto divertente. Come al solito saranno numerosi i giochi che si susseguiranno sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, a cominciare dall’iconica La Stanza Inclinata, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi. Ci saranno poi, tra gli altri, Rumori di mimo, Decollo immediato e Serenata Step, Cookie face, Cover step e Speed quiz. Insomma di tutto di più con gli ospiti che si sfideranno senza compromessi.

Come sempre, l’unica regola di questo feeling good show è divertirsi e divertire, in una serata all’insegna del buonumore e dell’allegria. Il format piace ed è stato prodotto in numerosi paesi. Stefano De Martino è molto abile nella conduzione e ormai è diventato il punto di riferimento di Stasera tutto è possibile. Tra l'altro è molto amato dai suoi fan che lo seguono con attenzione non soltanto in televisione, ma anche sui social dove i follower sono sempre di più. Naturalmente sempre grande curiosità sulla sua vita sentimentale che per lunghi tratti è stata al centro dell'attenzione del mondo del gossip e delle riviste specializzate. Ultimamente ancora una volta è stato ipotizzato un nuovo legame con Belen. Sono stati paparazzati con Santiago, come se fossero una vera e unita famiglia. Un ritorno di fiamma?

