Donatella Rettore, dagli esordi con Lucio Dalla a Sanremo con Ditonellapiaga. Nel 2020 una malattia

Tra gli ospiti della puntata odierna - martedì 22 febbraio - di Oggi è un altro giorno ci sarà anche Donatella Rettore. La cantante reduce dall'ultimo Festival di Sanremo, dove ha partecipato in coppia con Ditonellapiaga, sarà nel salotto pomeridiano di Rai 1, condotto da Serena Bortone, in onda dalle 14 alle 16.

Donatella Rettore, nata a Castelfranco Veneto l'8 luglio 1955, è una delle cantanti più apprezzate della scena musicale italiana, nota anche solo come Rettore, e capace di portare sul palco look stravaganti e aggressivi. L'esordio nel mondo della musica arriva a 10 anni, grazie al gruppo I Cobra, con i quali si esibisce nelle parrocchie cantando il repertorio di Caterina Caselli; mentre nel mondo dei grandi arriva nel 1973, quando è la spalla del tour di Lucio Dalla. L'anno successivo esordisce al Festival di Sanremo con Capelli sciolti e conosce Claudio Rego, con il quale inizia un rapporto sentimentale e di lavoro. Torna all'Ariston nel 1977 con Carmela, mettendo in scena una provocatoria performance in cui lancia caramelle al pubblico in sala nel momento in cui il verso della canzone recita "Carmela regalava caramelle colorate, ma erano caramelle avvelenate". Nel 1978 abbandona il nome di battesimo e inizia a farsi chiamare solamente Rettore: sarà l'anno della svolta, poiché cambia look e il genere di proposta musicale, che si incentra da questo momento sul rock-pop. Nel 1979 arriva Splendido splendente, nel 1980 arriva Kobra, nel 1981 Donatella e nel 1982 Lamette. Il suo successo arriva in tutto il mondo, tant'è che anche il grande Elton John decide di scrivere per lei. Partecipa a Sanremo sia negli anni Ottanta che negli anni Novanta, per poi tornarci nel 2022 in coppia con Ditonellapiaga, presentando il brano Chimica, apprezzatissimo nelle piattaforme digitali e nei social, che arriva sedicesimo.

Lato vita privata, come detto, Donatella Rettore dal 1974 vive una relazione amorosa con Claudio Rego, con il quale si è sposata nel 2005. Di recente ha sofferto anche per un tumore al seno. E' stata lei stessa a confessare, in una intervista al Corriere della Sera, che è stata colpita da neoplasia maligna e ha subito due interventi. "La malattia ti cambia la vita e il modo di percepire le cose", aveva detto.

