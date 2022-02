L'Eredità, il 21 febbraio 2022 il campione è Alessio ma perde alla Ghigliottina

21 febbraio 2022 a

Il diciottenne Alessio di nuovo campione a L'Eredità, il quiz-game di Rai1 con Flavio Insinna alla conduzione e che precede il telegiornale serale. Il concorrente romano - che ancora va al liceo, il linguistico Kant - però non riesce a vincere il montepremi finale in palio nella puntata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022. Ci riproverà domani.

Al triello si sfidano Alessio e le new entry Giada ed Elia. La domanda decisiva è di italiano: tra gli avverbi in uso nella nostra lingua qual è l'unico detto presentatovi? La risposta ecco è di Alessio che torna a giocare alla Ghigliottina per la quarta volta dopo essersi laureato campione già il 14, 15 e 19 febbraio.

Alla Ghigliottina il giovanissimo concorrente - ha appena 18 anni - ci entra con 140mila euro ma, dopo alcuni dimezzamenti, giocherà per 4.375 euro. Le parole da "legare" sono numero, due, house, pollo e dente. Il campione prova a risolvere il quiz con la parola casa, ma quella vincente - come spiega Insinna - è spaghetti.

