Grande Fratello Vip, passione latente tra Barù e Jessica Sellasiè: lei baciata da Alex Belli

21 febbraio 2022 a

a

a

Non solo il triangolo Alex-Delia-Soleil. Nella casa del Grande Fratello Vip tiene banco la passione latente tra Jessica Selassié e Barù. Intriga il pubblico a casa e anche gli altri concorrenti del reality. A fare il tifo perché i due facciano un passo e si fidanzino sono in primis Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, che esprimono la preferenza per la loro coppia anche in maniera plateale.

Grande Fratello Vip, bacio hot tra Soleil e Delia. Poi il litigio con Alex.

Le due donne, infatti, parlando con entrambi hanno cercato di spingergli ad avere davvero un momento di intimità nella love boat domenica e a trascorrere del tempo insieme all’interno della casa, evidenziando tutte le volte in cui ne hanno l’occasione che i due concorrenti sono fatti l’uno per l’altra. Barù, ha cercato di far comprendere il suo fastidio nei confronti di questo comportamento ammettendo a Miriana Trevisan di non trovare piacevole la loro intromissione all’interno della sua vita privata, e all’ennesimo suggerimento della donna il concorrente ha detto alla showgirl: “Basta! Non state aiutando la situazione, te specialmente!”.

Morta contessa Costanza della Gherardesca, mamma di Costantino e nonna di Barù

Il colpo di scena nella festa del weekend. La principessa etiope ha messo tutte le sue energie in campo per far capitolare Barù, ma si è ritrovata la lingua di Belli in gola e ha raccontato di essersi immediatamente spostata, scioccata dall’accaduto. “Mi ha baciata davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito. Penso stiano iniziando un gioco, perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però amore io ero rigida”, ha raccontato Jessica a Sophie Codegoni.

Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, chi è Barù il nipote di Costantino Della Gherardesca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.